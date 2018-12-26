Полузащитник "Карпат" перебрался в европейский чемпионат

Полузащитник "Карпат" Юрий Ткачук стал полноценным игроком вице-чемпиона Эстонии "Левадия" из Таллина. Это уже второй игрок львовского клуба, который перешел в чемпионат Эстонии.

Стоит отметить, что Юрий Ткачук провел за "Карпаты" лишь два матча. После этого игрок отправился сначала в аренду в винниковское "Движение", которое выступает в Первой лиге. А уже потом перебрался в Эстонию, где в прошлом сезоне (эстонский чемпионат играется по системе весна-осень) стал серебряным призером местного чемпионата в составе "Левадия".

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Стоит заметить, что в львовском клубе не сообщают, на какой именно основе Ткачук перебрался в "Левадию" – на правах свободного агента или его контракт выкупили.

Напомним, недавно еще один игрок "Карпат" продолжил выступление в чемпионате Эстонии. Речь идет о защитнике Андрее Марковиче. Его в феврале 2018 года арендовал клуб "Нимме Калью", который и стал чемпионом страны, на два очка опередив ближайшего преследователя "Левадия". Команда воспользовалась опцией выкупа футболиста.

Интересно, что команда Андрея Марковича ни в одном из 36 матчей не уступила. За свою команду экс-карпатовец провел 32 поединка, забил один гол и отдал 7 голевых передач.