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Польза и вред шоколада: топ-5 популярных мифов

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Шоколад: полезные свойства
Шоколад: полезные свойства / unsplash.com

Шоколад – одно из самых любимых сладостей среди детей и взрослых. И вокруг его пользы или вреда для организма постоянно идут ожесточенные дискуссии.

Ученые решили опровергнуть несколько популярных мифов о шоколаде. пишет Аif.

От горького шоколада не полнеют

Таким мифом себя успокаивают сладкоежки. Но на самом деле – если есть много шоколада, то вы таки наберете лишний вес. И это не зависит – едите вы черный или молочный шоколад, ведь количество калорий в нем почти одинаково.

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Единственное, что может спасать от переедания сладостей – это то, что горького шоколада много съесть не получится.

Если шоколад не горький, то это суррогат

Со слов медиков, и молочный, и белый шоколад являются более калорийными, они не являются полезными для фигуры. Различные виды шоколада не называют суррогатом.

Шоколад улучшает настроение

Сахар с кофеином, который содержится в составе шоколада, провоцируют выработку гормона радости в крови, но это действует каких-то 30 минут. Поэтому не ждите, что шоколад поднимет настроение на весь день.

Горький шоколад не вредит зубам

К сожалению, это не так. Учеными доказано, что любой шоколад, в составе которого есть хоть немного сахара, вредит зубной эмали. Поэтому после его употребления рекомендуют прополоскать рот или почистить зубы.

Шоколад вызывает аллергию

Ученые не нашли аллергенных свойств в шоколаде. Аллергия на шоколад может развиться по причине индивидуальной непереносимости компонентов шоколада человеком.

Если в течение дня есть не больше 50 граммов черного шоколада – он не причинит вреда организму.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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