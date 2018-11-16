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      Помогают похудеть и вызывают эйфорию: как пряности влияют на организм

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      Супрун рассказала о пользе от пряностей
      Супрун рассказала о пользе от пряностей / Соцсети

      С давних времен люди используют пряности - травы, семена, корни растений с яркими ароматом и вкусом, добавляя их к различным блюдам. Они не только придают вкус еде, но и улучшают пищеварение и вообще очень полезны для организма.

      Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      В то же время она отмечает, что пряности не являются лекарством.

      Несмотря на их пользу, пока не существует клинических доказательств успешного использования приправ непосредственно для лечения. К примеру, противоопухолевые эффекты некоторых пряностей были доказаны, но только в лабораторных условиях. На животных или людях пока такие исследования не проведены на должном уровне,
      – подчеркивает руководительница Минздрава.

      Правда, по ее словам, пряные семена, кора, листья или корни растений содержат многочисленные органические соединения – это полифенолы, катехины, эфирные масла, кислоты и пигменты, и большинство из них имеет биологическую активность.

       Ульяна Супрун обнародовала перечень полезных свойств пряностей и объяснила, в чем заключается эта польза.

      Какую пользу организму дают пряности:

      – влияют на пищеварение и набор веса

      Пряности обладают способностью влиять на выделение ферментов и слизи желудочно–кишечным трактом. Они действуют на состояние кишечной микрофлоры вовлеченной в регуляции нашего веса. Например, перец чили и куркумин оказывают положительное влияние на бактерии кишечника и как следствие – способность похудеть.

      Острые специи также влияют на ощущение сытости и аппетита. В некоторых исследованиях  выявлено, что люди потребляют меньше острой пищи, соответственно  и меньше калорий. Однако порой даже небольшое количество острой пищи может вызвать желание съесть сладкое или жирное.

      – действуют на мозг и чувства

      От некоторых специй нам может становиться холодно или жарко. Например, ментол мяты взаимодействует с холодовыми и опиатными рецепторами. Поэтому мята нам кажется прохладной и даже обезболивает. А капсаицин чилийского перца активирует тепловые рецепторы тройничного нерва. Поэтому от него становится жарко. Также он оказывает действие на болевые рецепторы по всему желудочно-кишечному тракту.

      Прянощі, організм, користь, Супрун, їжа

      – могут вызвать эйфорию

      Жжение некоторых пряностей запускает в мозге систему защиты – выделение эндорфинов, нейромедиаторов удовольствие. Именно поэтому острая пища у ее ценителей может вызвать радость и даже привыкание.

      Ванилин, одна из главных специй сладостей, помогает нам чувствовать себя счастливыми и расслабленными. В некоторых исследованиях обнаружено, что ванилин потенциально можно использовать для лечения депрессивных состояний.

      – пряности способствуют более длительному сохранению пищи и имеют антимикробные свойства

      Черный перец, розмарин, тимьян и другие пряности способны сдерживать рост микроорганизмов. Поэтому некоторые специи могут иметь противопростудное действие. Например, корица, гвоздика, семена кориандра и их экстракты подавляют рост целого ряда бактерий, вирусов и грибков. Именно антимикробные свойства специй считают причиной их распространение в жарких странах.

      – обладают антиоксидантным действием

      Множество пряностей имеют антиоксидантный потенциал – способность нейтрализовать свободные радикалы. Полезными в этом плане могут быть паприка, сушеные томаты, орегано, розмарин, кориандр, корица и куркумин.

      В частности, некоторые специи могут сделать бесполезную пищу менее вредной для здоровья. Исследования показали, что добавление смеси черного перца, орегано, имбиря и розмарина к гамбургерам снижало в них уровень канцерогенных веществ. В частности  тех которые способны повреждать ДНК, вызывать мутации и увеличивать риск рака.

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      В то же время с пряностями следует быть осторожными. Лучше не добавлять их в больших количествах в еду, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если же добавляете пряности, будьте внимательны, какие именно. Иногда под видом корицы продают кору растения коричника китайского или кассии. Эта специя имеет слабый аромат, впрочем содержит много кумарина – токсичного для печени вещества с канцерогенными свойствами. Есть ее много – вредно для здоровья,
      – подытожила Супрун.

       

      Напомним, ранее Ульяна Супрун объясняла, действительно ли "суперфуды" обладают такими полезными свойствами, которые им приписывают.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Диеты Ульяна Супрун Food and Drinks Здоровое питание
      Источник: 24 канал
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