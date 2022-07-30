Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III
Источник:Правительство Норвегии
Новая военная помощь пришла украинцам от Норвегии. Правительство страны сообщило о передаче для ВСУ 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III. Эти машины добавлены в список поставок вооружения.
Норвежские чиновники рассказали о преимуществе новой военной помощи для ВСУ. В Осло говорят, что IVECO LAV III очень мобильны и хорошо защищены.
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Автомобили такого же типа использовали в Афганистане
Бронеавтомобили такого типа использовали норвежские военные в Афганистане. Машины запросила украинская власть и они – не единственная военная техника, переданная Норвегией. Ранее в Украину от Осло поступили бронетранспортеры, ПЗРК и артиллерия.
Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от российской агрессии,
– сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
"Милитарный" рассказал о деталях касательно Iveco LMV. Это – армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом.
Бронеавтомобили Iveco LMV: коротко
- масса автомобиля – 7 тонн,
- максимальная скорость – 130 километров в час,
- запас хода – 600 километров,
- в Вооруженных силах Норвегии было 170 таких авто – это данные на 2016 год.
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Военная помощь Запада для Украины: коротко
- Ранее Северная Македония передала Украине советские танки Т-72. На вооружении страны был 31 такой танк, сколько отдали украинцам не сообщают.
- США выделили 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов. Речь идет о подготовке в 2023 году.
- В Минобороны подчеркнули, что есть шансы, что украинские пилоты смогут овладеть передовыми западными истребителями F-16.
- Между тем, на фронте уже прекрасно работают артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
Узнайте в видео, какое наступательное оружие получает Украина: