Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III

Новая военная помощь пришла украинцам от Норвегии. Правительство страны сообщило о передаче для ВСУ 14 бронеавтомобилей IVECO LAV III. Эти машины добавлены в список поставок вооружения.

Норвежские чиновники рассказали о преимуществе новой военной помощи для ВСУ. В Осло говорят, что IVECO LAV III очень мобильны и хорошо защищены.

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Автомобили такого же типа использовали в Афганистане

Бронеавтомобили такого типа использовали норвежские военные в Афганистане. Машины запросила украинская власть и они – не единственная военная техника, переданная Норвегией. Ранее в Украину от Осло поступили бронетранспортеры, ПЗРК и артиллерия.

Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от российской агрессии,

– сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

"Милитарный" рассказал о деталях касательно Iveco LMV. Это – армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом.

Бронеавтомобили Iveco LMV: коротко

масса автомобиля – 7 тонн,

максимальная скорость – 130 километров в час,

запас хода – 600 километров,

в Вооруженных силах Норвегии было 170 таких авто – это данные на 2016 год.

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Военная помощь Запада для Украины: коротко

Ранее Северная Македония передала Украине советские танки Т-72. На вооружении страны был 31 такой танк, сколько отдали украинцам не сообщают.

США выделили 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов. Речь идет о подготовке в 2023 году.

В Минобороны подчеркнули, что есть шансы, что украинские пилоты смогут овладеть передовыми западными истребителями F-16.

Между тем, на фронте уже прекрасно работают артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Узнайте в видео, какое наступательное оружие получает Украина: