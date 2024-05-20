Без этого линию фронта не удержали бы: какой помощи от США ждать на поле боя

После того, как в Соединенных Штатах приняли законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов, ситуация на фронте в Украине несколько изменилась. Нельзя сказать о существенных улучшениях, однако без американской поддержки все могло бы быть гораздо хуже.

Официальные лица США убеждают, что необходимое оружие уже вскоре будет в Украине. Однако кое-что из американской помощи уже работает на поле боя. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что должно поступить от США

Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн" заявил, что оружие для Украины "уже в пути". Он также добавил, что в будущем Украина может ожидать стабильные поставки оружия и боеприпасов от Соединенных Штатов Америки.

Боеприпасы не только в пути, но и уже работают на линии фронта. Без этой помощи мы бы не удержали линию фронта, нам бы пришлось отходить как минимум на вторую линию обороны в районе Донецка. То есть отходить от Часового Яра. Это большая помощь от американских политиков, которые приняли решение о выделении 60 миллиардов. Мы фактически сразу же получили "аварийный" пакет боеприпасов, которые стабилизировали фронт,

– отметил Роман Свитан.

Благодаря быстрой отправке снарядов частично удалось стабилизировать фронт в районе Часового Яра, Очеретино и севернее Угледара.

"В дальнейшем, очевидно, будет заход техники и увеличение количества боеприпасов для САУ. Уже на некоторых позициях, в частности, есть дефицит стволов. Боеприпасы заходят – стволов мало. Бронетехника также сегодня нужна, это расходный материал. Некоторые пехотные бригады сейчас фактически без "брони", поэтому от американцев важно увидеть именно это", – отметил полковник запаса.

Кроме того, США также должны передать Украине:

ракеты для ПВО,

ЗРК армейского уровня,

ПЗРК, некоторые из которых уже подошли на линию фронта.

"Впереди также хотелось бы увидеть F-16. Пусть они будут не американскими, но по крайней мере с разрешения США. Именно самолетов сейчас не хватает, поскольку россияне сейчас активизируют обстрелы КАБами. Это основное средство поражения на любой войне", – убежден Свитан.

Для Украины чрезвычайно важно не дать работать российским бомбардировщикам. С этим лучше всего справятся или зенитно-ракетные комплексы, или F-16.

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