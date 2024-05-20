Официальные лица США убеждают, что необходимое оружие уже вскоре будет в Украине. Однако кое-что из американской помощи уже работает на поле боя. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Что должно поступить от США
Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн" заявил, что оружие для Украины "уже в пути". Он также добавил, что в будущем Украина может ожидать стабильные поставки оружия и боеприпасов от Соединенных Штатов Америки.
Боеприпасы не только в пути, но и уже работают на линии фронта. Без этой помощи мы бы не удержали линию фронта, нам бы пришлось отходить как минимум на вторую линию обороны в районе Донецка. То есть отходить от Часового Яра. Это большая помощь от американских политиков, которые приняли решение о выделении 60 миллиардов. Мы фактически сразу же получили "аварийный" пакет боеприпасов, которые стабилизировали фронт,
– отметил Роман Свитан.
Благодаря быстрой отправке снарядов частично удалось стабилизировать фронт в районе Часового Яра, Очеретино и севернее Угледара.
"В дальнейшем, очевидно, будет заход техники и увеличение количества боеприпасов для САУ. Уже на некоторых позициях, в частности, есть дефицит стволов. Боеприпасы заходят – стволов мало. Бронетехника также сегодня нужна, это расходный материал. Некоторые пехотные бригады сейчас фактически без "брони", поэтому от американцев важно увидеть именно это", – отметил полковник запаса.
Кроме того, США также должны передать Украине:
- ракеты для ПВО,
- ЗРК армейского уровня,
- ПЗРК, некоторые из которых уже подошли на линию фронта.
"Впереди также хотелось бы увидеть F-16. Пусть они будут не американскими, но по крайней мере с разрешения США. Именно самолетов сейчас не хватает, поскольку россияне сейчас активизируют обстрелы КАБами. Это основное средство поражения на любой войне", – убежден Свитан.
Для Украины чрезвычайно важно не дать работать российским бомбардировщикам. С этим лучше всего справятся или зенитно-ракетные комплексы, или F-16.
Помощь от партнеров: последние новости
- Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что вскоре Украина получит новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут Leopard, боеприпасы 155-мм калибра, партия ракет к ПВО Patriot, системы борьбы с беспилотниками и тому подобное. Помощь может поступить уже в конце июня.
- Между тем председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призывает Париж пересмотреть запрет Украине использовать западное оружие по территории России. По его словам, время уже пришло, ведь "право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора".
- Добавим, что заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН сообщил, что пока Россия не прекратит обстрелы Украины и не выведет свои войска с нашей территории, до тех пор Соединенные Штаты будут предоставлять Украине всю необходимую помощь Украине.