Если Конгресс не примет помощь Украине: у Байдена заявили, что Россия победит через несколько недель
Источник:NBC News
Помощники президента США по национальной безопасности заявили на приватной встрече, что Россия может выиграть войну в течение нескольких недель. Однако такое развитие событий они прогнозируют в случае отклонения финансовой помощи для Киева.
В США продолжают продолжаться дискуссии о границе с Мексикой. Известно, что Дональд Трамп, позиция которого оказывает непосредственное влияние на выделение помощи Украине, отверг любые компромиссы.
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Помощники Байдена высказали оговорку
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс рассказали законодателям, что в ближайшие недели в Украине вроде бы могут закончиться ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.
По словам одного из чиновников Белого дома, будущее помощи Украине никогда не было таким неопределенным. Как отмечает чиновник, это происходит в тот момент, когда официальные лица Белого дома все больше озабочены тем, что Байден может не выполнить свое обещание по поводу гарантии быть с Украиной "столько, сколько потребуется".
В ходе встречи в среду в Белом доме Салливан и Хейнс предоставили высшему руководству Конгресса секретные временные рамки, когда ключевые военные ресурсы Украины будут значительно истощены, а также сделали подробную оценку текущей динамики на поле боя,
– говорится в сообщении NBC.
В то же время Салливан подчеркнул, что положение Украины будет усложняться в течение года.
По словам чиновника, отсутствие помощи для Киева повлияет не только на наше государство. Он отметил, что в случае развития таких событий другие государства, надеющиеся на поддержку США, в частности Япония и Южная Корея, могут "пересмотреть свои альянсы".
Двухпартийная группа лидеров Конгресса согласилась, что предоставление помощи Украине является приоритетом национальной безопасности. Однако они также признали существование разногласий по поводу того, как действовать в законодательном порядке.
Действительно ли прогнозы настолько неутешительны
Следует упомянуть, что в начале полномасштабной войны западные партнеры были твердо убеждены в том, что Киев упадет за 72 часа, а Украина – за 3 недели. Впрочем, такие ошибочные тезисы и оговорки не нашли подтверждения в реальности.
Генерал США Бен Ходжес недавно отметил, что российский президент перевел экономику на военные рельсы, хотя она в огромных затруднениях, а оборонная промышленность испытывает множество проблем. Он убежден, что Россия потерпит крах раньше, чем Украина.
В то же время экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что украинский военно-промышленный комплекс постепенно разворачивает работу не только по дронам и ракетам, но и по боеприпасам. По его словам, количество пока еще недостаточно, но уже есть успехи. Это предсказывает значительное улучшение развития событий на фронте.
Помощь Украине от США: последние новости
- 17 января Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса. Вместе они обсудили переговоры о законопроекте о расходах на национальную безопасность для помощи нашему государству.
- Впоследствии президент США Джо Байден согласился пойти на усиление иммиграционной политики и укрепить южную границу страны. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выделение помощи Украине.
- 19 января Палата представителей США поддержала временный бюджет. Законопроект для предотвращения шатдауна поддержал также Сенат. Соответствующий проект отправили на подпись Джо Байдену. Ранее соответствующий законопроект был поддержан обеими палатами американского Конгресса. За выступили 77 сенаторов, а против – 18. Временный бюджет предусматривает разные сроки финансирования федеральных программ.