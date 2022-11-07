И так много помогли: Венгрия будет бойкотировать решение ЕС предоставить Украине кредит

Венгрия отказалась присоединиться к общему кредиту Евросоюза для поддержки государственного бюджета Украины в 2023 году. Официальный Будапешт заявляет, что уже много помог.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет издание Portfolio. Речь идет о кредите ЕС на общую сумму 18 миллиардов евро.

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Сийярто сказал, что Венгрия много помогла Украине до войны

Петер Сийярто сказал, что Венгрия готова сотрудничать с Украиной на двусторонней основе. В то же время, Будапешт не будет поддерживать никаких общих заимствований Евросоюза.

Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза в этой сфере,

– сказал Сийярто.

. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о программе финансовой помощи Украине на 2023 год. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до 1,5 миллиарда евро в месяц, то есть 18 миллиардов евро на весь 2023 год.

При этом венгерский министр сказал, что Венгрия уже оказывала финансовую поддержку Украине из-за совместных заимствований во время пандемии COVID-19.

"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", – заявил он.

Сийярто отметил, что Венгрия потратила сотни миллионов евро на поддержку здравоохранения, образования, учреждений культуры и церквей в Украине, и эта помощь была принята еще до начала войны.

Венгрия может мстить ЕС

Не так давно Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права. Речь идет о блокировании суммы в примерно 7,5 миллиарда евро, которая крайне важна для правительства Виктора Орбана.

Также следует отметить, что Европарламент признал, что в Венгрии – "гибридный режим", подрывающий европейские ценности.

Во время войны России против Украины венгерское правительство неоднократно блокировало введение санкции ЕС против режима Владимира Путина. Кроме того, пока ЕС ищет пути, как заменить российские энергоресурсы, Венгрия прямо договаривается о газе с Россией.

Сийярто недавно посетил Москву, где договорился об отсрочке платежей за газ и перенаправлении поставок голубого топлива через "Турецкий поток".

Венгрия решила сменить ветку для получения газа на фоне взрывов на "Северных потоках". Таким образом Будапешт попытается избежать последствий от газового шантажа со стороны Москвы.

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