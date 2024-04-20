Палата представителей проголосовала за помощь Украине: 311 голосов "за"

Соединенные Штаты Америки наконец поддержали долгожданный законопроект о помощи нашему государству. 24 Канал расскажет, как это происходило.

Журналистка украинской службы "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сообщала, что рассматривать документ начнут 20 апреля около восьми вечера по Киеву. В последнее время на спикера Палаты представителей сильно давили, да и США понесли репутационные потери из-за промедления с решением о помощи. Поэтому лед тронулся, и решение приняли.

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Как происходило голосование

Как передаёт "Голос Америки", все поправки к законопроекту о поддержке Украины в Палате представителей отклонили.

Речь о четырех поправках:

Виктория Спарц предлагала исключить из законопроекта четыре положения, связанные с программой PDA, что позволяет Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии;

Кэт Каммак предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной;

Марджори Тейлор Грин предлагала "каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля";

Кевин Герн сам отозвал свою поправку, в которой предлагал запретить использование средств "Фонда поддержки экономики" для выплаты пенсий.

За поправку Виктории Спартц, которая хотела исключить 8 миллиардов долларов невоенной помощи, проголосовали только 105 человек. За поправку от Марджори Тейлор Грин было 70 голосов. Поправку Кэт Каммак поддержали 148 человек, но этого было мало – она тоже провалилась.

Голосование началось в 20:37 по Киеву. Республиканец Кевин Бак хотел затянуть рассмотрение и вернуть документ в комитет. В течение процедурного голосования, которое длилось пять минут, представители не поддержали Бака.

За сам законопроект №8035 о помощи Украине от США голосовали в течение пяти минут.

За отдали голоса 311 представителей, 112 против, 1 воздержался. Во время голосования депутаты махали украинскими флажками, но потом спикер Майк Джонсон попросил "убрать флаги других государств", потому что это не позволяет регламент.



Палата представителей приняла законопроект о помощи Украине / Скриншот 24 Канала

Журналисты "Голоса Америки" говорят, что в Палате представителей это голосование считают историческим.

Это еще не все: что будет дальше

Нардеп Ярослав Железняк подчеркивает: это еще не финальное голосование в Конгрессе.

Далее должны быть:

голосование за последний закон в пакете за Израиль;

все четыре законопроекта объединяют и делают правкой в сенатскую версию;

Сенат должен взять его сегодня в работу и провести первое голосование (60+ голосов).

Второе голосование может быть и через несколько дней – это уже будет финал. Последним должна стать подпись Байдена.

Что входит в пакет помощи Украине

У тексте документа говорится о выделении нашему государству 60,84 миллиарда долларов:

из них более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения;

13,8 миллиарда долларов пойдет на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг;

26 миллионов долларов – на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине.

Также законопроект должен усилить надзор через требования личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.

Если законопроект примут, то в течение 45 дней после этого Государственный департамент и Министерство обороны США должны предоставить стратегию поддержки Украины.

Президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS, но только если решит, что передача ракетных комплексов большой дальности не повредит нацбезопасности и интересам Соединенных Штатов.

Что касается экономической помощи, то законопроект предусматривает выделение 7,85 миллиардов долларов в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходов этих средств – запрет выплат пенсий. В то же время после ноября 2024 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

Байден обещал немедленно подписать документ, если его поддержит Конгресс.