Можете не сомневаться, – Юнус рассказал, как изменились настроения США по отношению к Украине

Соединенные Штаты Америки должны усилить поддержку Украины, чтобы не потерять свое лицо и лидерство. Если Белый дом не сделает этого, то ни Китай, ни Россия, ни другие страны ничего не будут бояться.

Об этом 24 Каналу сказал политолог из США Рамис Юнус, отметив, что сейчас Украине необходимо усиливать давление на Белый дом.

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"Если администрация Джо Байдена поймет, что победа Украины усилит позицию действующего президента США, то будут однозначно усиливать помощь. Можете даже не сомневаться", – сказал Юнус.

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Весовые категории США и России совершенно разные

Сейчас США в той или иной степени всех сдерживают. К примеру, Венесуэлу с Гайаной. Не сегодня-завтра Россия также собирается что-нибудь сделать у берегов Соединенных Штатов. Но решится ли страна-агрессор что-нибудь сделать будет зависеть от того, как США будут реально действовать.

Американцы для демонстрации силы перебросили самый большой в мире авианосец к берегам Израиля, но Иран или Хезболла не вмешались.

США купировали эту проблему. Так же будет и в отношении Украины. Исходя из этого, в Белом доме понимают, что нужно усиливать позицию Украины,

– заметил политолог из США.

Украинское руководство конкретного говорит, чего и столько нужно. Конечно, это будет предоставлено, но возможно не в желаемом количестве, но в любом случае движение будет.

Украина уже освободила почти половину территории, которую Россия оккупировала после 24 февраля 2022 года. Страна-агрессор не продвигается вперед. Напротив, медленно, но уверенно ВСУ освобождают территории.

"Теперь посмотрите на возможности России и США и коллективного Запада, стоящего за Украиной. Это нельзя сравнить, ведь весовые категории совершенно разные. 5% бюджета Пентагона помогли Украине достичь таких результатов. Если бы было не 5%, а 15 или 20%, то война бы давно закончилась", – добавил Юнус.

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