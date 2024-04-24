Сенат США поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине
Источник:Сенат США
Сенат США 24 апреля поддержал законопроект о выделении Украине около 60 миллиардов помощи. Ранее с этой задачей справилась Палата представителей. Теперь документ передадут для подписи Джо Байдену.
За документ в Сенате отдали 79 голосов. Ранее, 20 апреля, Палата
представителей большинством голосов одобрила пакет помощи Украине. Тогда наше государство поддержали 311 конгрессменов.
Смотрите также Более 60 миллиардов долларов: Шмыгаль рассказал, на какие направления пойдет помощь от США
Как происходила процедура голосования в Сенате
Согласно объявленному графику, начало рассмотрения пакета документов, содержащего помощь Украине, в Сенате стартовало 23 апреля в 20:00 по киевскому времени.
Сначала процедуру голосования пытались затянуть республиканцы. Несколько из них обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в желании избежать поправок и дебатов.
Однако сенаторы отклонили поправки сенатора Майка Ли по законопроектам о помощи Украине. Голосование было достаточно напряженным. 50 сенаторов – против, 48 – за.
Далее процедура предусматривала голосование за преодоление так называемого флибустерства. 80 голосов – за. Около 4:00 по киевскому времени сенаторы прошли "бюджетный пункт", который был последним в процедурном голосовании.
Ранее Джо Байден просил Сенат не затягивать с голосованием
Все четыре законопроекта, за которые голосовали 20 апреля, поступили пакетом на голосование в Сенате. Демократ Чак Шумер обещал не затягивать, несмотря на то, что рабочая неделя должна была быть посвящена работе в округах.
Также американский президент Джо Байден призвал Сенат голосовать быстро. Он отметил, что положительное решение о предоставлении Украине помощи – это "четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".Обратите внимание! Палата представителей – это нижняя палата Конгресса. А Сенат – верхняя палата. Вместе они образуют парламент США.
Историческое голосование в Палате представителей 20 апреля
- Во время пяти минут, которые были выделены на голосование, в зале подняли украинские флаги. Ими махали так долго, что спикер Майк Джонсон был вынужден сделать замечание. По регламенту, нельзя поднимать флаги иностранных государств. Но, кажется, это мало кого остановило.
- Конгрессмены даже цитировали Шевченко. "Опомнитесь! Будьте люди, Ибо беда вам будет!" – так конгрессвумен от штата Огайо Марси Каптур призвала коллег поддержать наше государство. Это слова из поэмы Тараса Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным".
- Владимир Зеленский, благодаря США, сказал, что демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. По его словам, законопроект о помощи США "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее".