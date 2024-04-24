Сенат США поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине

Сенат США 24 апреля поддержал законопроект о выделении Украине около 60 миллиардов помощи. Ранее с этой задачей справилась Палата представителей. Теперь документ передадут для подписи Джо Байдену.

За документ в Сенате отдали 79 голосов. Ранее, 20 апреля, Палата

представителей большинством голосов одобрила пакет помощи Украине. Тогда наше государство поддержали 311 конгрессменов.

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Как происходила процедура голосования в Сенате

Согласно объявленному графику, начало рассмотрения пакета документов, содержащего помощь Украине, в Сенате стартовало 23 апреля в 20:00 по киевскому времени.

Сначала процедуру голосования пытались затянуть республиканцы. Несколько из них обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в желании избежать поправок и дебатов.



Однако сенаторы отклонили поправки сенатора Майка Ли по законопроектам о помощи Украине. Голосование было достаточно напряженным. 50 сенаторов – против, 48 – за.

Далее процедура предусматривала голосование за преодоление так называемого флибустерства. 80 голосов – за. Около 4:00 по киевскому времени сенаторы прошли "бюджетный пункт", который был последним в процедурном голосовании.

Ранее Джо Байден просил Сенат не затягивать с голосованием

По упрощенной процедуре сенаторы имели 30 часов для обсуждения документа по упрощенной процедуре. При этом каждый сенатор имел право на выступление не более часа.

Все четыре законопроекта, за которые голосовали 20 апреля, поступили пакетом на голосование в Сенате. Демократ Чак Шумер обещал не затягивать, несмотря на то, что рабочая неделя должна была быть посвящена работе в округах.

Также американский президент Джо Байден призвал Сенат голосовать быстро. Он отметил, что положительное решение о предоставлении Украине помощи – это "четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".

Историческое голосование в Палате представителей 20 апреля

Во время пяти минут, которые были выделены на голосование, в зале подняли украинские флаги. Ими махали так долго, что спикер Майк Джонсон был вынужден сделать замечание. По регламенту, нельзя поднимать флаги иностранных государств. Но, кажется, это мало кого остановило.

Конгрессмены даже цитировали Шевченко. "Опомнитесь! Будьте люди, Ибо беда вам будет!" – так конгрессвумен от штата Огайо Марси Каптур призвала коллег поддержать наше государство. Это слова из поэмы Тараса Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным".

Владимир Зеленский, благодаря США, сказал, что демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. По его словам, законопроект о помощи США "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее".

Палата представителей – это нижняя палата Конгресса. А Сенат – верхняя палата. Вместе они образуют парламент США.