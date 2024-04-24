В США случилось худшее для России: в чем больше всего просчитался Кремль

В США проголосовали за законопроект о помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларов. Однако еще страшнее для России, что и президент Штатов Джо Байден, и экс-лидер Дональд Трамп не заинтересованы в поражениях ВСУ на фронте.

Для оккупантов это сегодня кардинально меняет реальность, в которой они планировали действовать. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

Читайте также Какое вооружение сейчас нужно Украине больше всего и войдет ли оно в пакет помощи от США

"Для России случилось худшее, что она могла себе только представить. И это не выделение 60 миллиардов Украине. Это уже производное от того, что с этого момента продемонстрировано, что ни Трамп, ни Байден не заинтересованы в том, чтобы были поражения по украинскому фронту. Это будет прямо влиять на их электоральные способности", – сказал он.

Россияне просчитались

Олег Саакян убежден, что Байден и Трамп не заинтересованы в том, чтобы были плохие новости с фронта в Украине. Это дает нашему государству двух кандидатов в президенты США, большую часть республиканцев и демократов, которые не хотят, чтобы украинцы проиграли. Поэтому Украина получит все, чтобы нужно для того, чтобы сорвать российские планы по дестабилизации.

Враг очень готовился к наступлению, потому что для них это последний рывок. Ведь сейчас происходят и европейские, и американские выборы – это окно возможностей для оккупантов, когда демократические государства сосредоточены на внутренней политике. В следующий раз такой момент наступит не скоро.

Россия начинала полномасштабную агрессию против Украины в 2022 году под прикрытием выборов в Германии и Франции, понимая, что ни Берлин, ни Париж в этот момент не смогут отреагировать эффективно. Они просчитались, потому что лидерство взял на себя Брюссель,

– подчеркнул политолог.

Сейчас россияне очень долго ждали и готовились к тому, чтобы воспользоваться зацикливанием Европы и США на своих выборах, когда им будет не до Украины. Однако сейчас Запад продемонстрировал, что поддерживает Украину.

"Для России это кардинально сегодня меняет реальность, в которой они планировали действовать. Они считали, что всем будет не до Украины. А теперь мы видим, что с Украиной, с ее судьбой сейчас прямо связаны интересы обоих кандидатов в США", – добавил Саакян.

Помощь Украине со стороны США: главное