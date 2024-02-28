Давление очень большое, – политтехнолог разобрал, будет ли помощь Украине от США

Издание Newsweek написало, что избирательную кампанию спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона спонсировал владелец Тульского патронного завода в России. Об этом было известно давно.

Эту информацию о Майке Джонсоне обнародовали именно сейчас, потому что общество США давит, чтобы Конгресс проголосовал за помощь Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Кампания относительно Майка Джонсона

Михаил Шейтельман вспомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был против выделения для Украины финансирования от ЕС на 50 миллиардов долларов. Однако он был вынужден согласиться. К примеру, 1 февраля, когда проходил саммит в Брюсселе, утром начала падать их валюта – венгерский форинт.

Сейчас относительно Майка Джонсона ведется такая же кампания, чтобы он поставил законопроект о помощи Украине на голосование. Как написали в CNN, в Конгрессе большинство выступает за выделение финансовой помощи Украине. Вопрос стоит только относительно постановки на голосование.

Фактически это определенный саботаж, когда человек не ставит на голосование законопроект, за который выступает 70 сенаторов. Поэтому давление сейчас очень большое. Захочет ли Трамп продолжать?

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что за последний месяц рейтинг экс-лидера США Дональда Трампа упал. Он часто делает антиукраинские заявления и продвигает пророссийские нарративы. Разница между ним и президентом Джо Байденом упала на 3%, ранее разница составляла 6%. Поэтому Трамп уже постепенно хочет показать, что его не поддерживает Кремль.

Помощь Украине со стороны США: главное