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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Поправилась или беременна: Лана Дель Рей ужаснула своей фигурой в купальнике

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Лана Дель Рей
Лана Дель Рей / Коллаж 24 канал

Американскую певицу Лану Дель Рей заметили папарацци во время отдыха в итальянском Позитано. 33-летняя звезда продемонстрировала свои формы в закрытом купальнике, чем шокировала своих поклонников.

Лана Дель Рей долгое время не появлялась на публике. Последний ее выход в свет состоялся осенью прошлого года. Певица появилась на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2017 в Лондоне в длинном платье с цветочным принтом.

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лана дель рей
Лана Дель Рей на премии MTV Europe Music Awards 2017

Зато на новых фото не все поклонники узнали певицу, отметив о том, как изменилась фигура звезды. На снимках Лана загорает и купается в белом слитом купальнике, пишет Daily Mail.

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Интересно, что позже в Сети появились новые снимки Ланы Дель Рей, которая прогуливается в легком платье и демонстрирует округлый живот. Эти фото породили новые слухи о предполагаемой беременности певицы.Лана Дель Рей
Лана Дель Рей

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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