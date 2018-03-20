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Популярная игра PUBG официально вышла на Android и iOS

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PUBG доступна на мобильных телефонах
PUBG доступна на мобильных телефонах / Google Play

Известная игра PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, что наделала много шума в 2017 году, теперь доступна и на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.

Рассказывает itc.ua.

Наиболее популярная игра в жанре battle royal стала доступной для мобильных устройств еще раньше, но только для игроков из Китая. На прошлой неделе PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS mobile появилась в канадском разделе Google Play, сразу после главного конкурента – Fortnite Battle Royal.

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Мобильная версия игры сохраняет суть пк-версии: игроки высаживаются на территорию 8х8км и добывают себе снаряжение, после чего начинается "королевская битва". Разработкой мобильной версии игры занимается китайская компания Tencent, владеющая Riot Games, разрабатывающих другую популярную мультиплеерную игру, но в жанре MOBA – League of Legends.

Игра сама рекомендует оптимальные настройки графики

Налаштування графіки в PUBG mobile

Управление в PUBG mobile

Скріншот PUBG mobile

Геймплей мобильной версии PUBG

Стоит отметить, что в Google Play игра бесплатная, в то время как пк-геймерам придется заплатить 474грн в Steam.

Теги: Техно Смартфон
Источник: 24 Канал
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