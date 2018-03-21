Популярная модель Эмили Ратаковски обнажилась перед камерой: соблазнительные фото

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски в очередной раз подтвердила свое заявление, что женщина не должна стесняться своего тела. Для этого звезда позировала перед камерой обнаженной.

Откровенные снимки появились на Instagram странице Эмили Ратаковски.

Фото модель сделала во время медового месяца в пустыне, где она отдыхала вместе с новоиспеченным мужем – продюсером и актером Себастьяном Бир-Маклардом. Об этом свидетельствует сообщение под фотографией.

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Верните меня обратно,

– написала Ратаковски.

На снимке модель позирует топлес на большом лежаке, установленном у бассейна. Ратаковски демонстрирует идеальную фигуру и соблазнительные формы. Сексапильная брюнетка игриво прикрыла грудь руками, а интимные места скрыты за согнутой ногой.

Take me back Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Бер 2018 р. о 10:24 PDT

Posing for my husband like Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Мар 2018 в 12:02 PDT

На другом снимке Ратаковски сидит на кресле в белых брюках и мужской рубашке, полностью расстегнутой. Модель не надела нижнее белье, что придало сексуальности образу.

#betterbyDL @dl1961denim Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Бер 2018 р. о 7:50 PDT

Такие пикантные фото за считанные часы собрали тысячи комментариев. "Вы сводите меня с ума", "Горячая", "Невероятная", "Удивительная, как всегда", – не сдерживали эмоций пользователи соцсети. Другие же фоловеры осудили модель за откровенные фото, попросив ее публиковать снимки в одежде.