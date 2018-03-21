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Популярная модель Эмили Ратаковски обнажилась перед камерой: соблазнительные фото

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Эмили Ратаковски обнажилась перед камерой
Эмили Ратаковски обнажилась перед камерой / Фото из открытых источников

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски в очередной раз подтвердила свое заявление, что женщина не должна стесняться своего тела. Для этого звезда позировала перед камерой обнаженной.

Откровенные снимки появились на Instagram странице Эмили Ратаковски.

Фото модель сделала во время медового месяца в пустыне, где она отдыхала вместе с новоиспеченным мужем – продюсером и актером Себастьяном Бир-Маклардом. Об этом свидетельствует сообщение под фотографией.

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Верните меня обратно,
– написала Ратаковски.

На снимке модель позирует топлес на большом лежаке, установленном у бассейна. Ратаковски демонстрирует идеальную фигуру и соблазнительные формы. Сексапильная брюнетка игриво прикрыла грудь руками, а интимные места скрыты за согнутой ногой.

Take me back

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Posing for my husband like

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

На другом снимке Ратаковски сидит на кресле в белых брюках и мужской рубашке, полностью расстегнутой. Модель не надела нижнее белье, что придало сексуальности образу.

#betterbyDL @dl1961denim

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Такие пикантные фото за считанные часы собрали тысячи комментариев. "Вы сводите меня с ума", "Горячая", "Невероятная", "Удивительная, как всегда", не сдерживали эмоций пользователи соцсети. Другие же фоловеры осудили модель за откровенные фото, попросив ее публиковать снимки в одежде.

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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