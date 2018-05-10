Популярного диагноза не существует, – Супрун развенчала еще один миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что популярного диагноза "тонус или гипертонус матки", который могут услышать пациентки от врача на ранних сроках беременности, не существует.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Супрун разместила комментарий акушера-гинеколога Натальи Лелюх, которая объяснила суть этого мифа. По словам врача, матка – уникальный орган, состоящий из мышц, которые сокращаются. И ее сокращения на раннем сроке на УЗИ может объясняться волнением, самим фактом беременности и даже датчиком УЗИ.

Эксперты убеждают, что термин "угроза прерывания беременности" не соответствует действительности. Все потому, что угроза есть с самого начала беременности и до самого рождения малыша.

На ранних сроках беременности, так же, как и на поздних, вероятным критерием оценки повышенного риска прерывания беременности выступают – длина шейки матки и состояние внутреннего зева (измеряется вагинальным датчиком),

– отметила Супрун.

Супрун посоветовала не спешить ложиться в больницу, если пациентка услышит этот диагноз, и лечить то, что не нужно лечить.

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В мировой медицинской общественности вопрос тонуса матки обсуждается только в одном контексте – чрезмерные сокращения и, как следствие, тетанические судороги.