22:29
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Медицина
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Популярного диагноза не существует, – Супрун развенчала еще один миф

660 Читати новину українською
Диагноза
Диагноза "тонус или гипертонус матки" не существует / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что популярного диагноза "тонус или гипертонус матки", который могут услышать пациентки от врача на ранних сроках беременности, не существует.

Об этом она написала на странице в Facebook.

Читайте также: Известного диагноза не существует, – Супрун развенчала миф современности

Супрун разместила комментарий акушера-гинеколога Натальи Лелюх, которая объяснила суть этого мифа. По словам врача, матка – уникальный орган, состоящий из мышц, которые сокращаются. И ее сокращения на раннем сроке на УЗИ может объясняться волнением, самим фактом беременности и даже датчиком УЗИ.

Эксперты убеждают, что термин "угроза прерывания беременности" не соответствует действительности. Все потому, что угроза есть с самого начала беременности и до самого рождения малыша.

На ранних сроках беременности, так же, как и на поздних, вероятным критерием оценки повышенного риска прерывания беременности выступают – длина шейки матки и состояние внутреннего зева (измеряется вагинальным датчиком),
– отметила Супрун.

Супрун посоветовала не спешить ложиться в больницу, если пациентка услышит этот диагноз, и лечить то, что не нужно лечить.

Читайте также: Супрун развенчала очередной миф о распространенной болезни

В мировой медицинской общественности вопрос тонуса матки обсуждается только в одном контексте – чрезмерные сокращения и, как следствие, тетанические судороги.

 

Теги: Здоровье Медицина Беременность и дети Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 201
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 312
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
378
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 542
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1366
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук