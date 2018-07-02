Популярные напитки значительно повышают артериальное давление у мужчин

Частое употребление алкоголя в больших количествах может повысить артериальное давление у мужчин.

Употребление спиртных напитков связывают с повышенным уровнем холестерина, пишет Journal of American Heart Association.

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Всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч американцев в возрасте от 18 до 45 лет. В выборку не попали те люди, которые имели сердечно-сосудистые болезни.



Исследователи выяснили, что среди мужчин, злоупотребляющих алкоголем, уровень систолического (верхнего показателя) давления выше (121,8 мм ртутного столба), чем у их сверстников-трезвенников (117,5 мм ртутного столба) и тех, кто пьет много алкоголя от 1 до 12 раз в год (119 мм ртутного столба).

Те, кто чаще выпивал, отличались повышенным уровнем холестерина в крови (от 7 до 10 миллиграммов на децилитр больше, чем те, кто не пьет алкоголь). Ученые не нашли такую зависимость у женщин.



Вывод исследователей таков: снижение частого потребления алкоголя в больших количествах в молодом возрасте – хороший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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