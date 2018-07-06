Популярный летом предмет серьезно вредит здоровью

Частое использование пластиковых трубочек для напитков может нанести серьезный вред здоровью. В частности, они могут привести к развитию кариеса, вздутию живота и потреблению некоторых ядовитых для человека химических соединений.

Как сообщает The Washigton Post, причиной негативных последствий питья через соломинку заключается в попадании воздуха в пищеварительный тракт.

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"Когда я консультирую своих клиентов, которые жалуются на кариес и вздутие, я всегда спрашиваю их про привычки, такие как питья через "соломинку". Некоторые из них почувствовали значительное облегчение после отказа от трубочек, а также от двух других вещей, которые способствуют попаданию воздуха в пищеварительный тракт: газированной воды и жевательной резинки", — рассказала диетолог Кристи Бриссет.

Кроме того, полипропилен, из которого изготовлены трубочки, тоже представляет опасность для здоровья.

Ученые в ходе исследования выяснили, что химические элементы из полипропилена могут попадать в жидкости и вступать в соединения, снижают уровень эстрогенов (группа стероидных гормонов, производится в основном фолликулярным аппаратом яичников у женщин).

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