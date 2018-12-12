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      Популярный напиток может защитить мозг от старения

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      Кофе может защитить мозг от старения
      Кофе может защитить мозг от старения / unsplash.com

      Ученые Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона (США) обнаружили, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить процесс развития болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви (старческого слабоумия).

      Результаты исследования опубликованы в журнал PNAS.

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      Ученые провели ряд экспериментов с генномодифицированными мышами с болезнью Паркинсона.

       
      Болезнь Паркинсона – что это?

      Это медленно прогрессирующее заболевание дегенеративного характера, которое характеризуется избирательным поражением нейронов головного мозга. Клинически оно проявляется двигательными нарушениями: гипокинезией (недостаточной двигательной активностью, ограничением движений), ригидностью мышц и тремором, которые возникают в покое.

      В мозге разрушаются нейроны, вырабатывающие нейромедиатор дофамин, из-за скопления в них белка альфа-синуклеина (тельца Леви).

      Эксперименты над мышами показали, что два компонента кофе – кофеин и эйкозанил-5-гидрокситриптамид – могут действовать как лекарства. Вместе они защищают мозг от разрушительного для него накопления альфа-синуклеина.

      Мыши, которым с рождения в пищу добавляли дозы этих компонентов, через шесть месяцев демонстрировали лучший результат при прохождении поведенческих тестов, чем мыши из контрольной группы, которые не получали кофейную добавку в пищу.

      via GIPHY

      У грызунов, в питании которых присутствовали два вышеназванных компонента кофе, в мозге почти не наблюдалось скоплений белка альфа-синуклеина. При этом отдельно кофейные ингредиенты защитный эффект не проявляли.

      Вывод ученых: употребление кофе может защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви).

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Профилактика заболеваний исследования
      Источник: 24 Канал
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