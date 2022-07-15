Почему в западных областях мобилизационные планы больше, чем в других: четкое объяснение от ВСУ

В Украине комплектование воинских частей происходит по территориальному принципу. Однако мобилизационные планы могут формироваться в зависимости от количества граждан, проживающих в той или иной области.

Как формируются мобилизационные планы в Украине

Как формируются мобилизационные планы, рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Он подчеркнул, что комплектование воинских частей в основном происходит по территориальному принципу.

Благодаря военному учету мы располагаем информацией о том, где, в каком регионе и сколько граждан находится по определенным специальностям на военном учете,

– сказал полковник Горбач.

Он отметил, что если нужных специалистов нет в определенном регионе, они могут привлекаться из других. Роман Горбач объяснил, что из-за того, что в западных регионах сейчас проживает больше граждан, то и мобилизационные планы там больше.

В Украине идет мобилизация: что известно

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине объявлено военное положение и мобилизация, которые продлены по меньшей мере до 23 августа. Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено выезжать за границу.

По состоянию на июнь, по данным Министерства обороны, мобилизация в Украине продолжалась по плану. В оборонном ведомстве, чтобы не помогать врагу, не назвали точное количество людей, которых еще предстоит мобилизовать.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сказали, что речь идет о сотнях тысяч. Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявлял, что около 1 миллиона украинцев с оружием в руках противостоят россии.

Летом в Украине участились случаи, когда мужчинам вручают повестки в общественных местах. В ВСУ объяснили, что ходить по жилым кварталам и стучать в дверь, где никто не открывает, неэффективно. Вручение повесток в общественных местах гораздо эффективнее.

Из-за вручения повесток в таких местах в Украине появилась петиция о запрете на это. Петиция собрала необходимые 25 тысяч подписей, потому ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Также в Украине известны случаи, когда повестки вручаются за правонарушения. Такую практику подверг критике глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, который заявил, что защищать страну – не должно быть наказанием.

Кроме того, следует отметить, что более 3 миллионов граждан Украины находятся на воинском учете не по месту жительства. Соответствующие данные обнародовал министр внутренних дел Денис Монастырский.

В начале июля в Украине хотели, чтобы военнообязанные брали разрешения для выезда за пределы области. В частности, в Генштабе ВСУ 5 июля напомнили о норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Также В Генштабе сообщили, что разработали Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства или пребывания гражданам Украины, состоящим на воинском учете, во время военного положения. И уже 6 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что решение решили отменить.

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