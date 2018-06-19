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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Португалия – Марокко: анонс матча Чемпионата мира 2018

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Португалия – Марокко анонс матча Чемпионата мира
Португалия – Марокко анонс матча Чемпионата мира

Сборные Марокко и Португалии уже встречались в свое время на групповом этапе Чемпионата мира. Это было еще в 1986 году на Мундиале в Мексике, и тогда победили именно марокканцы 3:1. Теперь же больше шансов на победу в этом матче имеет европейская сборная.

Сборная Португалии не была среди фаворитов Чемпионата мира накануне старта Мундиаля. Однако удачная игра в матче со сборной Испании показала, что португальцы готовы бороться с любым соперником.

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Сборная Марокко неудачно стартовала, потерпев неожиданное поражение от сборной Ирана. Поэтому отрицательный результат в матче против сборной Португалии фактически похоронит шансы "атласских львов" на выход в плей-офф.

Но букмекеры не слишком верят в победу Марокко, отдавая предпочтение сборной Португалии. Особый акцент на Криштиану Роналду, который до трех голов в первом матче может добавить еще как минимум один в этом матче.

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Игра Марокко – Португалия начнется в 15:00 часов 20 июня.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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