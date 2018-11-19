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      Португалия – Польша: прогноз букмекеров на матч Лиги нации

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      Португалия – Польша: прогноз букмекеров на матч Лиги нации
      Португалия – Польша: прогноз букмекеров на матч Лиги нации

      Во вторник, 20 ноября, сборная Португалии примет сборную Польши. Матч пройдет в Гимарайнш на стадионе "Афонсу Энрикеш". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

      Португалия досрочно обеспечила себе победу в группе и участие в Финале четырех, который, к слову, именно португальцы и будут принимать летом следующего года. Что касается сборной Польши, то ничья Италии с Португалией лишила подопечных Ежи Бженчека даже теоретических шансов подняться с последней строчки в группе и избежать понижения в классе.

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      Поэтому в этом матче все букмекеры отдают явное предпочтение именно португальской сборной. В William Hill их победу оценили коэффициентом 1,55. Сборную Польши принимают с коэффициентом 6,00. На то, что матч закончится вничью – 4,00.

      Эксперты из PariMatch на победу Португалии выставили коэффициент 1,59. На то, что победит сборная Польши коэффициент 6,10. Коэффициент 4,10 на то, что матч закончится вничью.

      Наибольший коэффициент на победу сборной Португалии у "Фаворит спорт" – 1,60. В то время как на победу гостей поля тоже наибольший коэффициент – 6,25. Ничья в матче – 3,95.

      Marathon bet на победу сборной Португалии принимает с коэффициентом 1,57. На их соперников – 6,05. На ничью – 4,05.

      Напомним, матч Португалия – Польша состоится во вторник, 20 ноября. Начало матча в 21:45.

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      Теги: Футбол Спорт Лига наций
      Источник: 24 Канал
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