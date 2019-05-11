Посидеть на двух стульях не получится, – Тымчук о двойном гражданстве жителей Донбасса

Многие жители оккупированных территорий Донбасса, которые собираются получить паспорт Российской Федерации, верят в то, что факт получения такого документа им удастся скрыть.

Так, 7 мая в так называемой "ДНР" официально запустили процесс оформления документов для тех, кто хочет получить российский паспорт по упрощенной процедуре. Принятие необходимых документов осуществляют в 33 специально определенных для этого пунктах. Однако, если кто-то из жителей временно оккупированных территорий надеется скрыть факт получения российского паспорта, ему это сделать не удастся. Такую уверенность выразил народный депутат, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

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"Вот пример. Неофициально подача документов на российские паспорта через "миграционную службу ДНР" началась еще в марте этого года, и первыми получателями должны стать лица, приближенные к главарю "ДНР" Пушилину", – информирует нардеп.

Тымчук также обнародовал копии соответствующих документов, из которых становится понятно, что первым российский паспорт в так называемой "ДНР" получила гражданская жена Пушилина – Виктория Талакина.

"Вашему вниманию предлагается копия "паспорта гражданки ДНР" Талакиной, представленный в пакете документов на получение гражданства РФ. Виктория Талакина является "любимой женщиной" Дениса Пушилина, то есть его гражданской женой. Также, стоит "поздравить" Пушилина с рождением сына – Талакина Евгения Денисовича, которого записали на фамилию матери", – отметил координатор "Информационного сопротивления".

Он пригрозил: те "граждане ДНР", которые уже подали документы на гражданство РФ, тоже получат свои документы в онлайн-режиме.

Усидеть на двух стульях – не получится,

– подытожил Дмитрий Тымчук.

Что известно о выдаче украинцам паспортов России?​

24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.



Но это еще не все, ведь правительство России еще рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцам на территории РФ.