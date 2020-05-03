Посягнули на святое: задержали банду, которая грабила церкви два года по всей Украине
Организованная межрегиональная банда в течение последних двух лет похищала иконы из церквей по всей Украине. Не брезговали злоумышленники и настоящими реликвиями – несколько из последних украденных икон датированы 1860 годом. В итоге преступников правоохранители разоблачили и задержали.
Группа преступников, которая действовала в нескольких регионах Украины, в течение 2018 – 2020 лет похитила большое количество икон. О задержании злоумышленников сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 2 мая.
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Следователи установили, что последняя кража произошла буквально несколько дней назад – 30 апреля. Бандиты похитили три иконы 1860 из храма в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области. Их правоохранителям удалось изъять.
Правоохранители задержали банду похитителей икон / Фото Офиса генпрокурора
Церковь, которую ограбили злоумышленники / Фото Офиса генпрокурора
Задержание похитителей икон: что известно о спецоперации
- В целом над поимкой воров работали более 70 правоохранителей.
- Спецоперации осуществляли на территории Одессы, Киева и Хмельницкого.
- Силовики провели более 13 санкционированных обысков.
- Изъять удалось большое количество икон, орудия совершения преступлений, деньги, автомобили и тому подобное.
У бандитов изъяли деньги и много икон / Фото Офиса генпрокурора
Злоумышленники действовали в нескольких регионах Украины / Фото Офиса генпрокурора
Известно также о задержании организатора и двух исполнителей преступлений. Им уже сообщили о подозрении в кражах, сопряженных с проникновением в помещение. За такое преступление в случае признания судом вины подозреваемых им грозит наказание – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет