Посягнули на святое: задержали банду, которая грабила церкви два года по всей Украине

Организованная межрегиональная банда в течение последних двух лет похищала иконы из церквей по всей Украине. Не брезговали злоумышленники и настоящими реликвиями – несколько из последних украденных икон датированы 1860 годом. В итоге преступников правоохранители разоблачили и задержали.

Группа преступников, которая действовала в нескольких регионах Украины, в течение 2018 – 2020 лет похитила большое количество икон. О задержании злоумышленников сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 2 мая.

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Следователи установили, что последняя кража произошла буквально несколько дней назад – 30 апреля. Бандиты похитили три иконы 1860 из храма в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области. Их правоохранителям удалось изъять.



Правоохранители задержали банду похитителей икон / Фото Офиса генпрокурора



Церковь, которую ограбили злоумышленники / Фото Офиса генпрокурора

Задержание похитителей икон: что известно о спецоперации

В целом над поимкой воров работали более 70 правоохранителей.

Спецоперации осуществляли на территории Одессы, Киева и Хмельницкого.

Силовики провели более 13 санкционированных обысков.

Изъять удалось большое количество икон, орудия совершения преступлений, деньги, автомобили и тому подобное.



У бандитов изъяли деньги и много икон / Фото Офиса генпрокурора



Злоумышленники действовали в нескольких регионах Украины / Фото Офиса генпрокурора