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      Посягнули на святое: задержали банду, которая грабила церкви два года по всей Украине

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      Грабили церкви по всей Украине: правоохранители задержали банду
      Найденные во время спецоперации похищенные иконы / Фото Офиса генпрокурора

      Организованная межрегиональная банда в течение последних двух лет похищала иконы из церквей по всей Украине. Не брезговали злоумышленники и настоящими реликвиями – несколько из последних украденных икон датированы 1860 годом. В итоге преступников правоохранители разоблачили и задержали.

      Группа преступников, которая действовала в нескольких регионах Украины, в течение 2018 – 2020 лет похитила большое количество икон. О задержании злоумышленников сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 2 мая.

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      Следователи установили, что последняя кража произошла буквально несколько дней назад – 30 апреля. Бандиты похитили три иконы 1860 из храма в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области. Их правоохранителям удалось изъять.

      Правоохранители поймали грабителей
      Правоохранители задержали банду похитителей икон / Фото Офиса генпрокурора

      Церкви грабили в течение 2 лет
      Церковь, которую ограбили злоумышленники / Фото Офиса генпрокурора

      Задержание похитителей икон: что известно о спецоперации

      • В целом над поимкой воров работали более 70 правоохранителей.
      • Спецоперации осуществляли на территории Одессы, Киева и Хмельницкого.
      • Силовики провели более 13 санкционированных обысков.
      • Изъять удалось большое количество икон, орудия совершения преступлений, деньги, автомобили и тому подобное.

      Изъятые иконы и деньги
      У бандитов изъяли деньги и много икон / Фото Офиса генпрокурора

      Иконы похищали по всей Украине
      Злоумышленники действовали в нескольких регионах Украины / Фото Офиса генпрокурора

      Известно также о задержании организатора и двух исполнителей преступлений. Им уже сообщили о подозрении в кражах, сопряженных с проникновением в помещение. За такое преступление в случае признания судом вины подозреваемых им грозит наказание – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Религия Новости Хмельницкого Новости Киева Новости Одессы Винница Тернополь Криминальные новости Ограбления Офис генпрокурора Новости Украины
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