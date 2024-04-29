После атаки по Одессе девочка, которой нет и 5 лет, в крайне тяжелом состоянии

Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, в каком состоянии пострадавшие после ракетного удара по Одессе. К сожалению, он сообщил еще об одной жертве российского террора.

Весь вечер посвящен новостям из Одессы. Оккупанты в очередной раз шокировали мир, жестоко атаковав побережье. В СМИ распространяются страшные фото последствий обстрела этого южного города.

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В ОВА назвали количество пострадавших

Страшный день для Одессы. Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом. Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и зданий,

– написал Кипер.

Известно, что по состоянию на 22:00 29 апреля погибших четверо, также убита собака. Но это не все жертвы: еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака.

32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная.

"Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное", – подчеркнул чиновник.

Какая ситуация в Одессе

Россияне ударили по Дворцу студентов Одесской юридической академии. Из-за своеобразной архитектуры его называли дворцом Кивалова – президента вуза или дворцом Гарри Поттера. Сам Сергей Кивалов ранен.

Пожару был присвоен ранг наивысшей сложности. Огонь охватил всю кровлю, а к зданию было трудно добраться – оно на берегу моря. Но все же подразделениям ГСЧС удалось его ликвидировать.

Также стало известно о смерти проректора Международного гуманитарного университета Бориса Васильева.

Медики говорят, что враг целился прямо по гражданским. Люди не успевали добежать до укрытия, потому что были на открытом пространстве.

Еще нет точных данных, из какого оружия был нанесен этот коварный удар. Это установит экспертиза. Дмитрий Плетенчук, подобно Олегу Киперу, также говорит, что боеприпас был предназначен для поражения живой силы на поле боя. Там могла быть шрапнель.