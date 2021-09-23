После покушения Шефира будет охранять СБУ, – СМИ
23 сентября 2021 , 16:04Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Служба безопасности Украины предоставила охрану Сергею Шефиру и его семье. Накануне на Киевщине на первого помощника президента Украины совершили покушение.
О том, что теперь Шефира будут охранять сотрудники спецслужбы, издание сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Шефира будет охранять СБУ
Собеседник издания рассказал, что Сергею Шефиру как потерпевшему в уголовном производстве, а также его семье уже предоставили охрану.
Следователи полиции подали необходимые документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его родные находятся под охраной Службы безопасности.
Покушение на Шефира: основное
- Утром 22 сентября на трассе между селами Круглик и Ходосовка неизвестные обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира.
- Сам он отделался испугом, однако 3 пули попали в его водителя, который был за рулем. Всего в машину попали более 10 пуль.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что покушение можно считать террористическим актом. Зеленский считает, что это давление на него и реакция на реальные изменения в государстве.
- Полиция рассматривает следующие версии инцидента: покушение с целью давления на руководство государства, дестабилизация политической ситуации. А глава Министерства внутренних дел убежден, что нападавшие стреляли, чтобы убить.