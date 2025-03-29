Ракетный удар по Кривому Рогу: есть пострадавшие, вспыхнул пожар
Россия атаковала Кривой Рог баллистикой днем 29 марта. В результате вражеского удара вспыхнул пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Чиновник констатировал, оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Под ракетным ударом – Кривой Рог.
Предварительно, есть пострадавшая. Возник пожар, повреждена инфраструктура,
– заявил Сергей Лысак.
Председатель ОВА добавил, что всю информацию еще уточняют. Чиновник призвал не пренебрегать воздушной тревогой. Подчеркнул, предупреждение об опасности еще актуально.
Уже в 12:06 стало известно, что количество пострадавших возросло. Об этом написал председатель Совета обороны Кривого Рога.
На сейчас 5 раненых, все средние. Ракетный удар в плотной городской застройке. Все работаем,
– отметил Александр Вилкул.
Глава ОВА также сообщил, что в результате вражеского обстрела повреждены многоэтажки и частные дома, школа и автомойка.