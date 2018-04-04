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После 12 лет трезвой жизни Колин Фарелл обратился в центр реабилитации

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После 12 лет трезвой жизни Колин Фарелл обратился в центр реабилитации
/ Фото з відкритих джерел

Голливудский актер Колин Фаррелл решил обратиться в реабилитационный центр, чтобы некоторое время побыть под наблюдением врачей.

Актер обратился в реабилитационный центр в целях профилактики. Несмотря на то, что в течение 12 лет он ведет здоровый образ жизни и не употребляет наркотики и алкоголь, Колин опасается, что может снова вернуться к пагубным привычкам, сообщает DailyMail.

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Обратиться за медицинской помощью актер решил добровольно.

"Всем известно, что Колин – зависим от алкоголя и наркотиков. Он не пьет уже 12 лет. Но за последний год он так устал на съемках, что стал бояться снова потерять контроль над собой. Он очень хорошо понимает свою зависимость, и чувствует, что может легко сорваться и начать пить снова. Он так много работал над собой, чтобы быть трезвым, что решил не усугублять ситуацию, и заранее сам лег в клинику ", – сообщил инсайдер.

Стоит добавить, что в клинике Колин будет заниматься йогой, китайской гимнастикой, медитацией, верховой ездой, а также пройдет курс акупунктуры.

Профилактическое лечение обойдется актеру недешево – сутки пребывания в этой клинике стоит более тысячи долларов.

Напомним, что более 10 лет назад у актера были серьезные проблемы с наркотиками. В 2005 году актер обратился за помощью к специалистам реабилитационной клиники и полностью вылечился.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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