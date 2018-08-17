После 3 лет творческой паузы Джанет Джексон выпустила зажигательный клип: яркое видео

Младшая сестра покойного Майкла Джексона – очаровательная Джанет – вернулась на большую сцену. Звезда после 3 лет творческой паузы выпустила клип на песню "Made For Now".

Джанет Джексон впервые за несколько лет представила яркий видеоклип. Знаменитая американская певица записала совместный трек с рэпером Дэдди Янки – песню "Made For Now".

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В несколькоминутном ролике артистка предстает в красочных нарядах с экстравагантными прическами. Кроме этого, 52-летняя Джанет Джексон примерила стильные джинсы с дырками. Такие образы певицы изрядно удивили ее поклонников.

Смотрите видео клипа Джанет Джексон и Дэдди Янки – "Made For Now":

Отметим, что экс-муж Джанет Джексон – бизнесмен Виссам Аль-Мана – запрещал жене надевать пикантные наряды даже на сцену. В последние годы их супружеской жизни он требовал, чтобы певица надевала исламские головные уборы и традиционную одежда. Поэтому наряд Джанет Джексон и в самом деле изменился – в клипе "Made For Now" звезда отдает предпочтение пышным юбкам и закрытым корсетам и рубашкам.