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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

После поступка Виды и Вукоевича хорватам нельзя не симпатизировать, – Маркевич

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / 2day.kh.ua

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал скандал, разразившийся на Чемпионате мира-2018 по футболу после того, как хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич произнесли слоган "Слава Украине!".

"Ребята молодцы, что так сказали, – заявил Маркевич в интервью сайту 24 канала. – За такой поступок Огнена и Домагоя можно только поблагодарить. Они долгое время выступали в Украине, в киевском "Динамо", сами все видели. Видно, что наше государство осталась у них в сердце. Реакция ФИФА, конечно, удивила, ведь ничего плохого в словах ребят я не увидел. В конце концов, не стал бы обращать на это внимания. Со временем все угомонятся".

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Известный украинский тренер признался, что на ЧМ-2018 симпатизирует именно Хорватии.

"У них симпатичная команда, играет в хороший футбол, – сказал Мирон Богданович. – Хорваты играли в нашей отборочной группе. Приятно, что Украина уступила не кому-то из неудачников, а минимум полуфиналисту чемпионата мира. После поступка же Виды и Вукоевича хорватам просто нельзя не симпатизировать".

Полностью интервью с Мироном Маркевичем читайте уже в ближайшее время на сайте 24 канала.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Скандал ФИФА
Источник: 24 канал
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