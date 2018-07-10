После поступка Виды и Вукоевича хорватам нельзя не симпатизировать, – Маркевич

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал скандал, разразившийся на Чемпионате мира-2018 по футболу после того, как хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич произнесли слоган "Слава Украине!".

"Ребята молодцы, что так сказали, – заявил Маркевич в интервью сайту 24 канала. – За такой поступок Огнена и Домагоя можно только поблагодарить. Они долгое время выступали в Украине, в киевском "Динамо", сами все видели. Видно, что наше государство осталась у них в сердце. Реакция ФИФА, конечно, удивила, ведь ничего плохого в словах ребят я не увидел. В конце концов, не стал бы обращать на это внимания. Со временем все угомонятся".

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Известный украинский тренер признался, что на ЧМ-2018 симпатизирует именно Хорватии.

"У них симпатичная команда, играет в хороший футбол, – сказал Мирон Богданович. – Хорваты играли в нашей отборочной группе. Приятно, что Украина уступила не кому-то из неудачников, а минимум полуфиналисту чемпионата мира. После поступка же Виды и Вукоевича хорватам просто нельзя не симпатизировать".

Полностью интервью с Мироном Маркевичем читайте уже в ближайшее время на сайте 24 канала.