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После принудительной выписки из больницы Одессы Стерненко попал в больницу в Киеве: детали

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Стерненко рассказал о состоянии своего здоровья
Стерненко рассказал о состоянии своего здоровья / Facebook-страница Стерненко

Одесский активист, экс-лидер местной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого было совершено нападение, после внезапной выписки из одесской больницы был доставлен и сейчас находится в одной из больниц Киева.

Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook.

Активист рассказал, что в одесской больнице №1 ему сделать операцию, но 26 мая прекратили колоть необходимые антибиотики и обезболивающие и вручили выписку, датированную утром 25 мая. Вечером 26 мая в этой же одесской больнице Стерненко сделали перевязку и велели забирать вещи из медучреждения.

По словам активиста, после этого друзья вызвали ему "скорую", которая доставила его из Одессы в Киев.

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После обследования врачи сказали, что у меня серьезная проблема с нервом и необходима еще одна операция. Сейчас ставят капельницы, много обезболивающего и антибиотики,
– сообщил Стерненко.

В свою очередь народный депутат Мустафа Найем 27 мая написал в своем Facebook о том, что посетил Стерненко в киевской больнице.

Выглядит он, мягко говоря, плохо. Ему уже сделали одну операцию на руку, и завтра будут делать еще одну. По словам врачей, у него повреждены вены, сухожилия и задет нерв,
– написал депутат.

Найем добавил, что после трех совершенных на Стерненко покушений активист находится в больнице без охраны, хотя после первых двух просил о ней полицию.

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Нардеп также напомнил, что у Стерненко есть личный конфликт с руководителем полиции и прокурором Одесской области.

"Стерненко проходит по делу об организации беспорядков, в результате которых главе полиции области разбили голову", – уточнил Найем.

Стоит отметить, что советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в комментарии "Громадскому радио" заявил, что переезд Стерненко из одесской больницы в киевскую имеет признаки уклонения от следственных действий.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Мужчина сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться. Впоследствии злоумышленника задержали и объявили о подозрении в совершении преступления.

Кто такой Сергей Стерненко?Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих вв России.

Теги: Новости Киева Новости Украины Полиция Новости Одессы Сергей Стерненко Мустафа Найем
Источник: 24 Канал
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