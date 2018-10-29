18:53
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      После развода Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сходили на бейсбольную игру: фотофакт

      28 Читати новину українською
      После развода Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сходили на бейсбольную игру: фотофакт
      / Page Six

      Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер после официального развода не прекращают общаться. Знаменитости сходили на бейсбольную игру.

      Не секрет, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек являются сторонниками команды Red Sox, ведь об их романе впервые заговорили в 2004 году, после совместного посещения бейсбольной игры. Теперь же пара, официально оформившая развод, вновь поболела за своих фаворитов.

      Читайте также: Бен Аффлек разорвал отношения с моделью Playboy, – СМИ

      Игра состоялась 27 октября на стадионе Доджер в Лос-Анджелесе. Папарацци удалось сфотографировать Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека в секторе болельщиков. Стоит отметить, что пара сидела не вместе, но в одном и том же ряду.

      Дженнифер Гарнер пришла на спортивное событие в будничном наряде. Актриса засветилась в однотонных джинсах и клетчатой рубашке.

       

      Компанию Бену Аффлеку составили его голливудские коллеги – актер Мэтт Дэймон и ведущий Джимми Киммел. Голливудские знаменитости нарядили тематические кепки и весело провели время.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ben Affleck (@bruce_wayne_1572)

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Caped World (@caped_world)

       

      Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер впервые объявили о своем намерении расстаться в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера, которых воспитывает их звездная мама. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов. По информации СМИ, сейчас актриса встречается с бизнесменом Джоном Миллером.

      Несмотря на это экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она отвезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.

      Теги: LifeStyle Кино Звездные разводы Голливуд
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати
      сегодня , 17:30 "Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати
      Єгор Соболєв
      Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      сегодня , 17:01 Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      Віталій Ковач
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сегодня , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 15:00 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук