После развода Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сходили на бейсбольную игру: фотофакт

Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер после официального развода не прекращают общаться. Знаменитости сходили на бейсбольную игру.

Не секрет, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек являются сторонниками команды Red Sox, ведь об их романе впервые заговорили в 2004 году, после совместного посещения бейсбольной игры. Теперь же пара, официально оформившая развод, вновь поболела за своих фаворитов.

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Игра состоялась 27 октября на стадионе Доджер в Лос-Анджелесе. Папарацци удалось сфотографировать Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека в секторе болельщиков. Стоит отметить, что пара сидела не вместе, но в одном и том же ряду.

Дженнифер Гарнер пришла на спортивное событие в будничном наряде. Актриса засветилась в однотонных джинсах и клетчатой рубашке.

Компанию Бену Аффлеку составили его голливудские коллеги – актер Мэтт Дэймон и ведущий Джимми Киммел. Голливудские знаменитости нарядили тематические кепки и весело провели время.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер впервые объявили о своем намерении расстаться в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера, которых воспитывает их звездная мама. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов. По информации СМИ, сейчас актриса встречается с бизнесменом Джоном Миллером.



Несмотря на это экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она отвезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.