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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

После столкновений и многочисленных задержаний в Киеве завершился Марш равенства: фото и видео

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В Киеве на Площади Льва Толстого завершился организованный ЛГБТ-сообществом Марш равенства "КиевПрайд-2018", который состоялся под лозунгом "Страна свободна – будь собой!". Участники события прошли по согласованному маршруту, что продолжалось всего около 20 минут.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Полицейские, которые обеспечивали правопорядок во главе колонны, пресекли 7 попыток остановить ее движение. Правоохранители не задерживали противников марша, а оперативно выводили их за пределы периметра.

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По завершению шествия ее участники проскандировали: "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!".

Как рассказал первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой, в массовой акции приняли участие более 2 тысяч человек. Однако окончательные цифры будут озвучены позже.

Медики, которые дежурили в Киеве во время акции, рассказали, что за помощью к ним никто не обращался.

Сейчас организаторы марша призывают участников покидать площадь на специальных автобусах или воспользоваться метрополитеном.

Ситуация на Площади Льва Толстого спокойная.

Фото: 24 канал

Смотрите видео со столкновениями во время Марша равенства в Киеве:

Смотрите видео с Марша равенства в Киеве:

Смотрите видео, на котором полиция в Киеве оттесняет противников Марша равенства

Напомним, что еще перед началом Марша равенства "КиевПрайд-2018" в Киеве 17 июня противники акции устроили столкновения с правоохранителями. В результате полиция задержала 56 человек, некоторые из них получили травмы.

После этого члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом милиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов.

Теги: Новости Украины ЛГБТ Полиция Новости Киева протесты столкновения Фотоновости КиевПрайд-2017
Источник: 24 Канал
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