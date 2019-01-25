После того, как девушка погладила бездомную кошку, ее парализовало

Во время отдыха 24 летняя Джемма Берч погладила бездомную кошку. После этого у девушки начались серьезные проблемы со здоровьем.

Девушка поехала в Португалию еще в 2014 году.

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Первым симптомом болезни стала неконтролируемая рвота, а уже после этого ноги девушки полностью парализовало, пишет Daily Mail. Анализ показал, что в организме обнаружили бактерии Campylobacter, которые являются одной из четырех основных причин диарейных болезней во всем мире.

Переносчиком бактерий стала кошка, которая, скорее всего, рылась до этого в мусорных контейнерах. Девушка приютила животное по кличке Катарина, она ее пускала в гостиничный номер и кормила молоком.

Подробно изучив все, врачи поставили диагноз девушке – синдром Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре – что это? Это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре. Однако редко этот синдром может привести практически к полному параличу.

Медикам удалось остановить болезнь. Чтобы снова встать на ноги, Джемме понадобилось 14 месяцев реабилитации.

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