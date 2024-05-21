Последний ракетоноситель в Крыму, – в ВМС сказали, как поражение "Циклона" повлияет на пуски

В Военно-морских Силах вечером 21 мая сообщили, что в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800. Это произошло в Севастополе.

Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что означает поражение "Циклона". На момент эфира еще не было подтверждения, что корабль действительно поражен. Впрочем, теперь можно полностью оценить последствия мастерской работы Сил обороны.

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Что дает поражение ракетоносителя "Циклон" для Украины

Это будет означать, что как минимум расстояние и время на реагирование в случае применения именно этих ракет увеличивается. Потому что Крым ближе к нам, чем Новороссийск или те позиции, с которых они последние два раза применяли для пусков крылатых ракет,

– сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Тогда он отметил: если информация о поражении подтвердится, то "Циклон" станет последним ракетоносителем на территории украинского Крыма. Собственно, так и произошло. Поэтому теперь можно говорить, что в этом контексте Крым успешно демилитаризован.

Все российские ракетоносители на данный момент находятся в пункте базирования в Новороссийске. Вероятно, враг переместит туда все ракеты "Калибр" из Крыма – по крайней мере это было бы логично.

Как поразили “Циклон”

Речь о том, что. Таких подводных лодок – носителей крылатых ракет в составе Черноморского флота три, четвертая не является носителем ракет. Оккупанты выпускают ракеты с подводных лодок во время массированных атак, чтобы перегрузить нашу ПВО.

В ночь на 19 мая взрывы раздавались в ряде городов – во временно оккупированном Севастополе, а еще в Джанкое, Евпатории и Саках. После этой атаки ВМС Украины и Генштаб ВСУ заявили об уничтожении тральщика "Ковровец". Впрочем, было мнение, что пострадал и малый ракетный корабль "Циклон".

Впоследствии, 21 мая, поражения корабля подтвердили в Генштабе, а затем и в Военно-морских силах.

Это новый корабль, спущенный на воду в 2020 году. Он имел на борту пусковые шахты для крылатых ракет, впрочем, ни разу не воспользовался ими. "Циклон" использовали как прикрытие для ПВО.