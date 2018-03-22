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Последний раз перед декретом Кейт Миддлтон посетила официальное мероприятие: волшебные фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty images

Герцогиня Кембриджская, которая ожидает появление третьего ребенка, в последний раз перед декретом посетила официальное событие. Так, Кейт Миддлтон пришла в Олимпийский парк для встречи со спортсменами.

На встречу герцогиня пришла в сопровождении своего мужа – принца Уильяма. Знаменитая британская пара пообщалась с атлетами, которые примут участие в Играх Содружества, которые состоятся в 2022 году. Спортсменов поддерживает благотворительная организация SportsAid, которой помогает Кейт Миддлтон.

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Для особого выхода герцогиня Кембриджская одела черные зауженные брюки и блузку с цветочным принтом, стоимость которой составляет чуть больше 100 долларов. Нежный образ Кейт Миддлтон дополнила белым пальто и обувью на каблуках. Волнистые волосы и безупречный макияж, как всегда, подходили герцогине.

Нежный образ Кейт Миддлтон

Среди спортсменов были и люди с инвалидностью. Принц Уильям согласился на предложение британцев и сыграл в товарищеском баскетбольном матче. При этом он сел на тележку и попытался играть, как выдающиеся спортсмены.

Принц Уильям сыграл в баскетбол на коляске

Королевская пара посетила официальное мероприятие

Стильный образ Кейт Миддлтон

Счастливые дети встретили беременную Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон приехала в Олимпийского парка​

Теги: Великобритания Кейт Миддлтон LifeStyle Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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