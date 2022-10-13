Устойчивость украинского народа и успехи армии Украины донимают Россию. Привычными ей террористическими актами она хотела запугать украинское общество, однако получилось только его разозлить.

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Три последствия массированной ракетной атаки России

Более того, она достигла противоположного эффекта и на мировой арене. Как отметил руководитель ОП, массированный ракетный удар по украинским городам привел к:

резкого ускорения и увеличения поставок ПВО;

дополнительной психологической мобилизации украинцев;

окончательного принятия консервативной Европой решения о том, что Россия должна проиграть, а Путин – военный преступник.

Другие последствия террористической атаки России

Министр обороны Алексей Резников считает, что массированная атака России свидетельствует о растерянности и нервозности Путина, ведь Москва не достигла ни одной военной цели этим обстрелом. Да, своими действиями она лишь разозлила украинцев и красноречиво показала Западу людоедские амбиции Кремля.

Следовательно, украинским дипломатам это упрощает работу в получении необходимого вооружения, ведь не нужно прилагать лишних усилий, чтобы показать, почему оно нам так нужно.

Также этой атакой Россия поставила под удар своих поклонников, пытавшихся продвигать месседжи Кремля в цивилизованном мире. Ведь они теперь должны либо осудить действия Кремля, либо поддержать их, потому что умолчать не получится.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что расход ракет на гражданскую инфраструктуру в тылу, а не на военные цели на передовой – именно ошибка диктатора. Ведь эти обстрелы не были ни стратегически важным, ни разумным использованием и без того ограниченных ресурсов страны-агрессора.

Они ярко напомнили, что международное сообщество должно помочь Украине победить Россию. Это нужно, чтобы показать, что войны невозможно выиграть, "заталкивая миллионы людей в мясорубку без правил, без внимания к человеческим жизням". Ведь если план диктатора сработает – это будет сообщение миру о том, что именно так можно выигрывать войны.

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