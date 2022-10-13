Стійкість українського народу та успіхи армії України допікають Росії. Звичними їй терористичними актами вона хотіла залякати українське суспільство, однак вийшло лише його розізлити.

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Три наслідки масованої ракетної атаки Росії

Ба більше, вона досягла протилежного ефекту й на світовій арені. Як зазначив керівник ОП, масований ракетний удар по українських містах призвів до:

різкого прискорення та збільшення постачань ППО;

додаткової психологічної мобілізації українців;

остаточного прийняття консервативною Європою рішення, що Росія має програти, а Путін – воєнний злочинець.

Інші наслідки терористичної атаки Росії

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що масована атака Росії свідчить про розгубленість і знервованість Путіна, адже Москва не досягла жодної військової мети цим обстрілом. Так, своїми діями вона лише розлютила українців та красномовно показала Заходу людожерські амбіції Кремля.

Відтак українським дипломатам це спрощує роботу в отриманні необхідного озброєння, адже не потрібно докладати зайвих зусиль, щоб показати, чому воно нам так потрібне.

Також цією атакою Росія поставила під удар своїх прихильників, які пробували просувати меседжі Кремля у цивілізованому світі. Адже вони тепер повинні або засудити дії Кремля, або підтримати їх, бо промовчати не вийде.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що витрата ракет на цивільну інфраструктуру в тилу, а не на військові цілі на передовій – є саме помилкою диктатора. Адже ці обстріли не були ані стратегічно важливим, ані розумним використанням й так обмежених ресурсів країни-агресорки.

Натомість вони яскраво нагадали, що міжнародна спільнота має допомогти Україні перемогти Росію. Це потрібно, щоб показати, що війни неможливо виграти, "запихаючи мільйони людей у ​​м’ясорубку без правил, без уваги до людських життів". Адже якщо план диктатора спрацює – це буде повідомленням світові, що саме так можна вигравати війни.

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