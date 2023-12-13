Пострадавшие дети и разбитые автомобили: видео с места падения ракеты в Киеве

Россияне продолжают терроризировать гражданские города Украины ракетными обстрелами. В ночь на 13 декабря страна-агрессор уже второй раз за последние два дня совершила мощную атаку на Киев.

Противовоздушная оборона уничтожила 10 высокоскоростных ракет, летевших в направлении столицы по баллистической траектории. Однако обломки сбитых воздушных целей наделали немало бед. 24 Канал показал кадры из района, наиболее пострадавшего при обстреле.

Важно Почему в Киеве после сбития ракет возникла огромная воронка

Детали ночного обстрела

В результате работы ПВО в городе упало около десятка обломков сбитых ракет. В частности, в Днепровском районе произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Еще на двух локациях района, на открытой территории, обнаружили горящие обломки ракет.

В результате ночных ракетных обстрелов в Киеве пострадали 53 человека. В частности, 36 женщин и 17 мужчин. Шесть пострадавших – дети.

К нам обратилось более 400 человек за горячими напитками и едой. Также обращались люди, нуждавшиеся в теплой одежде. Мы предоставляли термоодеяла. Около 20 человек получили первую медицинскую помощь. Среди пострадавших, к сожалению, были дети,

– рассказала представительница Красного Креста, оказывающая помощь пострадавшим.

По ее словам, первую помощь оказали семье с детьми и эвакуировали их. Больше всего ранений люди получили от стекла, которое разбилось в результате мощной взрывной волны. Многие обращались за психологической помощью.

Сейчас во дворе огромная воронка. Поврежден дом, детский сад, расположенный рядом. Во дворе сгорели припаркованные авто, а также вылетели стекла в близлежащих домах и школе.

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