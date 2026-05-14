Всего с начала полномасштабного вторжения общие потери оккупантов в личном составе достигли 1 345 240 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

За первую половину мая Россия понесла серьезные потери. И это несмотря на объявленное "перемирие" с 9 по 11 мая, которое же она сама и нарушила.

К слову, в апреле украинские защитники ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч оккупантов, чему есть подтверждение. Хотя на самом деле потери могут быть больше. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что иногда фото или видео уничтожения врага нет.

За прошедшие сутки российская армия потеряла много техники, в частности артиллерийских систем и автоцистерн, а еще несколько НРК, ББМ и тому подобное.

Так, по официальным данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения до 12 мая 2026 потери России составили:

личного состава – около 1 345 240 (+1 060) человек;

танков – 11 931 (+3);

боевых бронированных машин – 24 557 (+3);

артиллерийских систем – 42 053 (+68);

РСЗВ – 1787 (+1);

средств ПВО – 1379 (+3);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 289 678 (+2 319);

наземных робототехнических комплексов – 1381 (+6);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 96 355 (+213);

специальной техники – 4183 (+2);

крылатых ракет – 4585 (+0).

Потери врага на 14 мая 2026 года / Фото Генштаба ВСУ

Кстати, у разговоре с 24 Каналом представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что Украина активно атакует оккупированные территории Крыма, фокусируясь на уничтожении систем ПВО и аэродромной инфраструктуре. Украинские силы пытаются поразить важную для россиян транспортную логистику, чтобы значительно осложнить положение вражеских войск.



Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала тоже заметил, что атаки на Крым становятся все более заметными. Она уже даже влияют на общий ход войны.

Последние потери России

13 мая ВСУ успешно ударили по оккупантам. Был поражен терминал "Таманьнефтегаз" и завод "Ярославский".

Также в республике Башкортостан произошел масштабный пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино", которая является частью системы нефтепроводов "Транснефти". В то же время официальной информации о причинах возгорания и масштабах повреждений нет.

А 8 мая Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ "Кедровка" в Свердловской области и двух предприятий по производству взрывчатки в России.

Как Украина противостоит оккупантам?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заверил 24 Канал, что украинская армия имеет силы противостоять врагу. Сейчас ее стратегическая задача истощить силы оккупантов в условиях активной обороны, чтобы иметь возможность удерживать Донбасс, пока не распадется Россия.

Свитан также заявил, что сейчас война зашла в тупик, а Украина впервые за долгое время перехватила инициативу на фронте. По мнению эксперта, вскоре может наступить переломный момент в войне.

Стоит заметить, что еще в феврале 2022 Кремль "мечтал" о захвате украинской столицы за три дня, но переоценил свои силы. А сейчас это ему сделать даже сложнее, чем атаковать страны НАТО, считает дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый.

Адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу тоже заметил, что Силы обороны Украины показывают чрезвычайную эффективность в отражении российских атак и освобождении оккупированных земель, хотя в страну поступают уменьшенные объемы военной помощи.

А в разговоре с 24 Каналом ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что Украина за 4 года войны эффективно действовала против россиян на разных направлениях, а также нанесла существенный ущерб российскому флоту. Сейчас она имеет потенциал повлиять на войска врага на суше, а вот российский флот, по сути, уже не выполняет свою функцию.