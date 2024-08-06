Более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 6 августа
6 августа 2024, 07:53Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не отказалась от своих захватнических планов в Украине и продолжает наступать. Силы обороны сдерживают вражеские войска и дают достойный отпор.
Только за минувшие сутки было ликвидировано 1050 оккупантов. В то же время общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 585 140 человек.
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Сколько бойцов и техники потеряла Россия
- танков – 8 421 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 16 294 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 16 384 (+39) единиц;
- РСЗО – 1 138 (+0) единиц;
- средств ПВО – 910 (+0) единицы;
- самолетов – 365 (+0) единицы;
- вертолетов – 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 158 (+36) единицы;
- крылатых ракет – 2 420 (+6) единицы;
- кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;
- подводных лодок – 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 148 (+54) единиц;
- специальной техники – 2 738 (+1) единиц.
Потери врага по состоянию на 6 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ