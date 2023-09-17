Уничтожено еще более 500 оккупантов, БПЛА и танки: потери врага на 17 сентября
17 сентября 2023, 08:23Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россия продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. Так, только за минувшие сутки наши защитники успели ликвидировать еще 530 захватчиков.
С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 272 320 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако данные еще уточняются.
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Актуальные потери оккупантов на фронте
По состоянию на утро 17 сентября Силы обороны уже ликвидировали:
- личного состава – около 272 320 (+530) человек,
- танков – 4620 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8828 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 6003 (+15) ед,
- РСЗО – 776 (+2) ед,
- средств ПВО – 523 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4),
- крылатых ракет – 1455 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,
- специальной техники – 896 (+5).
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят огромные потери оккупантам
- Утром 17 сентября в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Кроме того, подразделениями ракетных войск поражены 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника.
- Кстати, партизаны "Атеша" продолжают вести работу на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, представители движения сопротивления отметили, что они провели удачную диверсию в Геническе Херсонской области. Партизаны рассказали, что 15 сентября около 7 часов 45 минут агент "Атеша" уничтожил группу оккупантов в Геническе.
- Также наши защитники мощно уничтожили "сверхсовременный" вражеский танк Т-80. Отметим, что танк Т-80БВМ российские пропагандисты назвали "непробиваемым".