Россия полностью адаптировала свое войско к войне на истощение, - британская разведка

В разведке Великобритании сообщили, что несмотря на огромные человеческие потери, Россия адаптировала свои вооруженные силы к войне на истощение.

В британской разведке отметили, что в войне на истощение преимущество отдается массе, а не качеству.

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Россия адаптировала свои вооруженные силы к войне на истощение

Соответствующий отчет разведки Минобороны Великобритании опубликовали в субботу, 4 мая. В ведомстве отметили, что "ставка на массовость", скорее всего, сохранится в течение всей войны России против Украины и будет иметь долговременное влияние на будущую российскую армию.

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Потери России в живой силе колоссальные

В отчете сообщается, что среднесуточное количество российских потерь в Украине в течение апреля 2024 года осталась на уровне 2024 года – 899 убитых и раненых солдат в день.

При этом в британской разведке предположили, что в течение следующих двух месяцев уровень потерь среди россиян снова возрастет, поскольку они возобновят активные наступательные операции на востоке Украины.