Безумное количество: в Military Media Center подсчитали потери армии России за неделю

Силы обороны нашего государства продолжают уничтожать врага на фронте, нанося ему безумные потери. Так, эксперты подсчитали, что за одну неделю украинские защитники уничтожили более 4,4 тысячи солдат российской армии.

Кроме того, украинские военные нанесли России безвозвратные потери в технике. Среди уничтоженной техники есть и самолеты.

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Эксперты подсчитали потери оккупантов за неделю

Аналитики Military Media Center подсчитали, что в период с 23 по 29 октября Силы обороны Украины успешно ликвидировали 4 430 военнослужащих России. Это примерно равно численности девяти батальонов армии страны-агрессора.

Проанализировав данные Генштаба ВСУ, эксперты высчитали основные потери российской армии за одну неделю.

Так, украинские бойцы за 7 дней смогли ликвидировать:

85 танков (примерно 3 танковых батальона, если считать, что 1 танковый батальон насчитывает около 31 единиц техники);

106 боевых бронированных машин (около 3 мотострелковых батальонов, так как 1 мотострелковый батальон составляет 34 единиц машин);

121 артиллерийскую установку (почти 7 артиллерийских дивизионов, ведь 1 артдивизион насчитывает примерно 18 орудий);

7 ракет;

3 самолета.

В конце концов, уже 31 октября потери российской армии в войне могут достичь отметки в 300 тысяч человек. Таким образом, можно считать, что страна-агрессор потеряла 600 своих батальонов в войне против нашего государства.

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