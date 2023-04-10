ВСУ "минуснули" еще 670 оккупантов: безумные потери врага на 10 апреля

Вооруженные Силы Украины мощно уничтожают российских захватчиков. Только за минувшие сутки они ликвидировали 670 вражеских солдат.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла 178 820 бойцов. Однако точно подсчитать потери врага в зонах ведения боевых действий невозможно.

К теме Минус 14 вражеских БпЛА и 13 артиллерийских систем: мощные потери врага на 9 апреля

Потери россиян в технике

танков – 3637 (+1),

боевых бронированных машин – 7028 (+4),

артиллерийских систем – 2750 (+10),

РСЗО – 534 (+1),

средств ПВО – 282 (+0),

самолетов – 307 (+0),

вертолетов – 292 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11),

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5607 (+5),

специальной техники – 311 (+2).



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

Как ВСУ мощно уничтожают оккупантов

Накануне Иван Федоров сообщал, что за две недели наши военные уничтожили 15 расположений оккупантов на Запорожье. Из них 7 непосредственно в Мелитополе. Другие расположения были уничтожены в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.

Недавно наши бойцы уничтожили редкую вражескую РЛС "Репешок". Это современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников.

А на Юге ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили наблюдательный пост оккупантов на левом берегу и полевой пункт боеснабжения на островах. В результате огневых ударов наши воины ликвидировали 12 захватчиков.

По состоянию на 10 апреля наша авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 6 вражеских БПЛА: 3 – типа "Ланцет", 2 – "Зал" и 1 – "Суперкам". А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.