ВСУ "минуснули" еще 670 оккупантов: безумные потери врага на 10 апреля
10 апреля 2023, 08:15Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины мощно уничтожают российских захватчиков. Только за минувшие сутки они ликвидировали 670 вражеских солдат.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла 178 820 бойцов. Однако точно подсчитать потери врага в зонах ведения боевых действий невозможно.
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Потери россиян в технике
- танков – 3637 (+1),
- боевых бронированных машин – 7028 (+4),
- артиллерийских систем – 2750 (+10),
- РСЗО – 534 (+1),
- средств ПВО – 282 (+0),
- самолетов – 307 (+0),
- вертолетов – 292 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11),
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5607 (+5),
- специальной техники – 311 (+2).
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
Как ВСУ мощно уничтожают оккупантов
- Накануне Иван Федоров сообщал, что за две недели наши военные уничтожили 15 расположений оккупантов на Запорожье. Из них 7 непосредственно в Мелитополе. Другие расположения были уничтожены в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.
- Недавно наши бойцы уничтожили редкую вражескую РЛС "Репешок". Это современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников.
- А на Юге ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили наблюдательный пост оккупантов на левом берегу и полевой пункт боеснабжения на островах. В результате огневых ударов наши воины ликвидировали 12 захватчиков.