Сколько может быть погибших россиян за 2024 год: военный эксперт назвал возможное число

В британской разведке оценили потери российской армии. Там считают, что за 2023 год погибло более 300 тысяч оккупантов, а в 2024-м общее количество убитыми и ранеными достигнет 500 тысяч.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что сложно согласиться с такими выводами. Во время интенсивных боевых действий раненых как минимум вдвое больше, чем погибших, поэтому общее количество потерь врага в 2024 году может быть втрое больше – полтора миллиона человек.

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"Это еще зависит от того, насколько тяжело ранение. Но главное – если человек ранен, он на время выбывает по крайней мере из рядов своего подразделения", – сказал Гетьман.

Почему Россия несет такие большие потери

В британской разведке считают, что для обновления высокопрофессиональных и опытных подразделений России может потребоваться

"Их потери растут, потому что они пытаются вести наступательные действия, не опираясь на новейшую тактику или какие-то разумные вещи, а используя так называемые мясные штурмы. Никто не считается с количеством потерь", – констатировал Гетьман.

Британские разведчики также отметили, что рост ежедневных потерь российской армии (почти 300 в день) почти наверняка свидетельствует о ее деградации и превращении в "массовую армию" более низкого качества и большего количества.

Потери российской армии: последние новости

Помимо личного состава, враг также теряет большое количество техники. В частности, на Донецком направлении украинские спецназовцы уничтожили российский комплекс РЭБ "Тирада-2".

Силы обороны активно минусуют вражеские ЗРК "Панцирь-С1". Еще два комплекса уничтожили во время операции на Белгородщине 6 января.

К тому же, уменьшается количество российской авиации. В конце декабря украинские военные уничтожили сразу три вражеских бомбардировщика Су-34 на Юге.