Еще 920 оккупантов, 20 танков, 35 ББМ и десятки другой техники: потери врага на 19 января

19 января 2024, 07:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине длится уже 695 суток. Силы обороны ликвидировали более 374 тысяч оккупантов.

Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 920 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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Потери России на утро 19 января

  • Личного состава – около 374 520 (+920),
  • танков – 6167 (+20),
  • боевых бронированных машин – 11445 (+35),
  • артиллерийских систем – 8854 (+19),
  • РСЗО – 966 (+0),
  • средств ПВО – 654 (+1),
  • самолетов – 331 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),
  • крылатых ракет – 1818 (+0),
  • кораблей/катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11831 (+37),
  • специальной техники – 1384 (+4).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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российский самолет ДРЛО. На борту А-50 находились 11 – 12 пилотов. Они могли погибнуть. Кстати, во время сбития ликвидирован один из самых опытных российских пилотов – командир судна Левченко.
Автор: Юлія Муріна