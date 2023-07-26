Более 400 оккупантов, средства ПВО и артиллерия: потери врага на 26 июля

ВСУ продолжают выбивать врага с нашей территории и наносят им немалые потери. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 460 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли более 243 тысяч. Следует отметить, что статистика потерь так называемой "второй армии мира" приблизительна, ведь подсчитать точное количество в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери врага

личного состава – около 243 680 (+460) человек ликвидировано;

танков – 4177 (+3);

боевых бронированных машин – 8 16 (+5);

артиллерийских систем – 4727 (+22);

РСЗО – 698 (+0);

средства ПВО – 457 (+3);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 311 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3993 (+16);

крылатые ракеты – 1307 (+0);

корабли/катера – 18(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7211 (+17);

специальная техника – 708 (+5).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 26 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

На каких направлениях ВСУ имеют успех