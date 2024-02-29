Более 170 единиц техники и 1150 бойцов: потери врага на 29 февраля
29 февраля 2024, 07:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине 735 день полномасштабной российской агрессии. За минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 1150 вражеских захватчиков.
Общие потери оккупантов уже превысили 413 тысяч человек. Кроме того, наши Герои ликвидировали более 55 тысяч единиц техники России, передает 24 Канал.
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Какие потери у агрессора
- Личного состава – 413 760 (+1150),
- танков – 6593 (+23),
- боевых бронированных машин – 12 552 (+44),
- артиллерийских систем – 10070 (+41),
- РСЗВ – 1000 (+0),
- средств ПВО – 690 (+2),
- самолетов – 342 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7768 (+15),
- крылатых ракет – 1912 (+0),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13152 (+40),
- специальной техники – 1601 (+7).
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Сколько оккупантов уничтожено
- На пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский назвал потери страны-агрессора.
- Президент заявил, что вместе с ранеными Россия уже потеряла около 500 тысяч бойцов.
- Глава нашего государства уточнил, что убитыми насчитывается около 180 тысяч оккупантов.