Более 170 единиц техники и 1150 бойцов: потери врага на 29 февраля

В Украине 735 день полномасштабной российской агрессии. За минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 1150 вражеских захватчиков.

Общие потери оккупантов уже превысили 413 тысяч человек. Кроме того, наши Герои ликвидировали более 55 тысяч единиц техники России, передает 24 Канал.

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Какие потери у агрессора

Личного состава – 413 760 (+1150),

танков – 6593 (+23),

боевых бронированных машин – 12 552 (+44),

артиллерийских систем – 10070 (+41),

РСЗВ – 1000 (+0),

средств ПВО – 690 (+2),

самолетов – 342 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7768 (+15),

крылатых ракет – 1912 (+0),

кораблей/катеров – 25 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13152 (+40),

специальной техники – 1601 (+7).

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Потери врага / Инфографика Гентшаба ВСУ

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Сколько оккупантов уничтожено